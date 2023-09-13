Об этом он рассказал на своем канале.

«Формально, по бумагам мир между Северной и Южной Кореей не заключен, есть некая демилитаризованная зона, но по бумагам они до сих пребывают в состоянии войны. Поэтому вот эти все годы Северная Корея готовилась к очередной войне, потому что было понимание, что США могут когда-то провести операцию по смещению режима», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Северная Корея долгое время готовилась к обороне, поэтому закупала любое вооружение, которое вообще можно закупить. Как отметил Борис Тизенгаузен, Северная Корея помимо того, что получила от Советского Союза значительное количество артиллерийских снарядов, еще и докупала их по всему миру.

«По разным оценкам, у них там на складах миллионы этих снарядов лежат. И в общем-то это и заинтересовало российскую федерацию, которая испытывает снарядный голод», - заявил Борис Тизенгаузен.

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