10 августа 2023 года в результате ракетного удара РФ произошло возгорание резервуаров с горючим на территории Дубенского района Ровенской области.

Представители Инспекции прибыли на место пожара для сбора материалов для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде и отбора проб грунтов, загрязненных нефтепродуктами.

Специалистами Отдела инструментально-лабораторного контроля проведены измерения показателей состава и свойств проб грунтов.

Для оценки негативного влияния последствий российской агрессии на окружающую среду, произведен расчет размера вреда, причиненного выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ее сумма составила 443 860 261,41 грн. Также исчислен размер ущерба, причиненного загрязнением почв, - на общую сумму 108 591 592,82 грн. «Расчеты убытков направлены в Управление СБУ в Ровенской области и в Специализированную экологическую прокуратуру Ровенской области, - рассказывает начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский. – Всего за время полномасштабного российского вторжения Инспекцией произведен расчет ущерба, нанесенного на территории Ровенской области в результате агрессии РФ, – по атмосферному воздуху на сумму более 551 млн грн., по земельным ресурсам – более 167 млн ​​грн., по лесам – почти 600 тыс грн ».