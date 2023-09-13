Медиум Анна Атаманова сообщила, что россияне хотят получить мощное оружие от Северной Кореи и снова пойти на Киев, но США и Япония не позволят этому произойти.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

На что стоит сейчас обратить внимание украинцам, чем нужно сейчас запасаться для того, чтобы у нас была более-менее стабильная осень? И вообще, какие энергии этой осенью ты чувствуешь?

Как я уже намекала раньше, нужно быть готовыми к перебоям со светом. Возможно, будут попытки снова повредить воду, отопление, интернет, все это будет. Я чувствую, что есть план пойти на Киев снова, рисуют схемы на карте, их генералы работают над тем, как еще раз попробовать наступление на Киев.

Насколько сейчас они готовят этот план, почему готовят и когда?

В их мечтах и планах к зиме захватить Украину, заставить сдаться, пойти на вынужденные переговоры и якобы договориться, хотя это будет по-другому, по факту, как сдаться Украине и украинцам. Первая их ударная волна планируется на конец 10-ого месяца. Удастся? Нет, потому что недостаточно они будут профинансированы.

С Кореей договариваются о мощном оружии сейчас. Именно о мощном ядерном оружии будут вести переговоры, потому что Америка тоже начинает готовиться.

Какими будут результаты этих переговоров?

Я вижу, что будут просить предоставить ядерные ракеты и какое-то оружие меньшее, чтобы можно было стрелять, попадать локально. Но здесь как-нибудь будет отказ или оттягивание времени.

С чем это будет связано?

Япония и США что-нибудь предложат Корее или намекнут, будет предупреждение, а затем предложат что-то. Я вижу, что на территории Японии могут также установить мощное оружие позже, где-то зимой.

То есть то, что сейчас враг планирует пойти на Киев, – это глупый мыслью богатеет?

Попытки будут, неопытных российских воинов будут пробовать направлять. Я вижу, что их план уже известен Украине и союзу в целом. На предыдущих визитах решили и обсудили эти моменты.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что сейчас россия хочет заморозить войну, но осенью там произойдут такие события, что агрессору будет уже даже не до Украины.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала о новом периоде судьбы Украины.





