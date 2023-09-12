Об этом он рассказал на своем канале.

«Должен возобновиться диалог общества и власти, власть должна проникнуться вопросами и потребностями общества. Конечно, для этого нужны системные решения, системные реформы в экономике, в секторе безопасности, в системе уголовной юстиции, в защите прав населения, в том числе социально незащищенной части общества», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, эти вопросы власть должна уже сейчас начать решать, чтобы поощрить как можно больше украинцев вернуться в Украину. Как отметил Святослав Дубина, заявления о возбуждении уголовных дел в отношении выехавших, угрозы устроить масштабные проверки, месседжи о запрете выезда даже после войны точно не поощряют людей возвращаться.

«Это, конечно, демотивирует людей возвращаться. Нужны совсем другие подходы, другое взаимодействие государства и общества», – заявил Святослав Дубина.

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