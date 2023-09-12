Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление Рустема Умерова о диджитализации Министерства обороны и объяснил, будет ли это безопасно в условиях войны.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Скажи, пожалуйста, сколько ты раз слышал, что взломали «Дію»? Я считаю, что, чем больше все будет в электронном формате, я имею в виду диджилизацию, тем лучше, потому что, как только нет вмешательства человека, снижается коррупция. Поэтому я считаю, что это очень хорошая затея. Я считаю, это позволит, чтобы все было прозрачно», - объясняет Георгий Биркадзе.

Также эксперт уверен, что при переводе военного учета в электронный вариант у нас залатают все лазейки, чтобы нельзя было влиять или вмешиваться в систему. В то же время он отмечает, что, конечно, риски остаются, но все же нужно создавать новое, а не сидеть и говорить, что такого быть не может, нужно с чего-то начинать, а дальше налаживать систему.

«Мы не первые в мире по кибербезопасности, но мы сегодня входим в европейскую кибербезопасность, штаб в балтийских странах, поэтому я уверен, что нам помогут в этом вопросе. И я уверен, что наши партнеры сделают все, чтобы эта программа работала», – утверждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, если сегодня у нас нет таких электронных систем учета и со всей информацией о военнослужащих, то их нужно создавать хотя бы как форму, на которую потом можно нанизывать новые изобретения и делать апгрейд.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, могут ли россияне применить тактическое ядерное оружие.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что Блинкен привез в Украину.





