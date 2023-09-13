Эзотерик Дарина Фрейн объяснила, что проклятие на смерть работает долго, а российская верхушка имеет сильную защиту, сам же путин – еще и двойников.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«От 16 до 80 тысяч долларов – это средняя цена (ред. – проклятья на смерть) на рынке в зависимости от задачи, срока действия и, если выше, то там уже какие-то супербонусы, суперусловия», - рассказывает Дарина Фрейн.

Тем не менее, отмечает гостья программы, она поняла, что такая работа ей скучна, ей более интересно самопознание, когда человек сам понимает, что нет смысла проклинать свою бывшую жену или бывшего мужа, надо успокоиться и проанализировать, почему с ним это произошло, а дальше просто идти вперед. Что касается проклятья на смерть для российской верхушки, добавляет ведьма, то здесь есть нюансы.

«Я вижу, что они с каждым разом все хуже и хуже начинают выглядеть, хоть их как-то и защищают, то есть на них есть определенные мощные защиты», - объясняет Дарина Фрейн.

Что касается именно путина, рассуждает эзотерик, то импульс направляло множество мастеров, но она всегда говорит, что направляют не на тех. Тем более, добавляет гостья программы, у путина куча двойников, сегодня этот, завтра тот, кого же мастера проклинают на самом деле. По мнению ведьмы, один двойник уже в коме, умер, вышел запасной и он тоже умирает, но главный путин доживет до двухлетия войны, потому что с ним когорта врачей, которые постоянно его реанимируют.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что сейчас россия хочет заморозить войну, но этой осенью там произойдут такие события, что агрессору будет уже даже не до Украины.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала о глубине убогости россиян.