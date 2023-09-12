В течение августа Украина достигла колоссальных результатов на международной арене, отметил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады Украины заместитель Председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко .

«В первую очередь настоящий прорыв на Глобальный Юг произошел в Джидде во время встречи политических и советников безопасности лидеров более 40 стран мира. Это действительно фундаментальный результат для Украины! Впоследствии мощный визит Президента Владимира Зеленского в североевропейские страны. Состоялись продуктивные переговоры в Швеции по совместному производству бронированных военных автомобилей CV-90, которые уже эффективно помогают нашим защитникам приближать Победу. Также есть блестящие достижения в Нидерландах, передающие нам истребители F-16. Кстати, во время недавнего выступления в Украинском парламенте Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила и заверила, что Дания, как и Нидерланды, передают нам F-16, и наши пилоты уже учатся управлять этими самолетами», - заявил политик.

По его мнению, Афинская декларация, которую подписали 11 стран, фактически сформировала новую повестку дня в отношениях Украины – Балканы.

Так сложилось исторически, что россия оказала значительное влияние как на страны Глобального Юга, так и на Балканский регион. Однако после личной встречи Президента Зеленского с лидерами этих стран и подписания Афинской декларации было четко зафиксировано, что все страны этого региона поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах 1991 года», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Он особо обратил внимание на двустороннюю встречу Президента Зеленского с Президентом Вучичем, после которой Сербия подтвердила, что она поддерживает территориальную целостность Украины. «Это очень важно, ведь влияние России на Сербию исторически было и остается значительным. Впрочем, не менее важна и двусторонняя декларация с Грецией, которая стала 23-й страной-членом Альянса, поддержавшей наше вступление в НАТО», — отметил народный депутат.

Всего сегодня уже более 70 стран присоединились к поддержке Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Арсений Пушкаренко считает, что этого удалось добиться благодаря мощной работе лично Президента, команды Офиса Президента Украины во главе с Андреем Ермаком и Министерства иностранных дел Украины. Также он отметил важную роль Верховной Рады Украины в продвижении Формулы мира на межпарламентском уровне.

«Август для Украины стал прорывным на международной арене, осень должна стать еще более мощной. Ожидаем проведения Генеральной ассамблеи ООН, а также турне нашего Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Южную Америку. А главное – с большими надеждами готовимся к Глобальному саммиту мира по формуле Президента Владимира Зеленского», – отметил нардеп Пушкаренко.