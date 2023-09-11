Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что тактическое ядерное оружие используют для прорывы обороны противника, но сегодня в обороне именно россияне, поэтому ядерка им не поможет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пошли такие разговоры в россии, какой-то генерал гурулев объяснял соловьеву, что надо вот именно там, по Работино ударить четырьмя артиллерийскими тактическими ядерными зарядами, ударить по украинским войскам, в массовое скопление, и дальше туда идти, идти на Запорожье и Днепр. Открою секрет вам, чтобы вас всех успокоить, кто еще не успокоился», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет, тактическое ядерное оружие может применяться на поле боя, это придумал Советский Союз, но в очень четкой ситуации. По словам эксперта, речь шла о том, чтобы преодолеть эшелонированную оборону противника, то есть едут советские танки, подъезжают к линии Маннергейма, взять не могут, поэтому отступают на 20 километров, бьют артиллерийскими ядерными зарядами, там взрывы, уничтожается линия обороны. А дальше, продолжает он, советские войска одевают защитные комплекты, едут в этот ядерный пролом в танках.

«Но сейчас есть нюанс: в обороне стоит российская армия, а не украинская. То есть, если бы у Украины было ядерное оружие, она могла бы применить его против эшелонированной обороны противника. Но украинская армия наступает, против наступающих частей невозможно применить тактическое ядерное оружие», - объясняет Михаил Шейтельман.

Если даже представить себе, рассуждает он, что россияне все же решат его применить, то им надо отступить на 20 километров, а наша армия, не дожидаясь удара ядеркой, просто пойдет вперед и освободит еще больше территорий, поэтому ничего у противника не получится.

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