Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу напомнить, что до этого Блинкен приезжал дважды: первый раз, когда он приехал, начали форум под названием «Рамштайн», а затем он приехал второй раз и мы освободили Харьков. Поэтому я надеюсь, что с его третьего приезда мы не только миллиард долларов получим, но и будут мощные новости с фронта», - отмечает Георгий Биркадзе.

Также важно, добавляет эксперт, что Блинкен отметил результаты контрнаступления ВСУ. То есть, объясняет он, не стоит слушать диванных военных экспертов, которые еще и выехали за границу, что наше наступление идет как-то не так, потому что в США продвижение подтверждают и дают нам огромные деньги. К тому же, констатирует эксперт, мы много слышали о том, что в Украине страшно воруют деньги, но, будь доказательства и факты, этих миллиардов долларов нам бы дальше не выделяли.

«Мы знаем, что Блинкен – очень мощная фигура в Америке. И я считаю, что обязательно в ближайшее время мы узнаем какие-то секретные новости, надеются», - добавляет Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, на самом деле мы многое не знаем об этом визите Блинкена, но это событие, демонстрирующее нам поддержку нашего главного союзника. Да, констатирует эксперт, у нас очень много союзников, но мы понимаем, что главным и самым мощным является именно США, и они сделают все для того, чтобы победа была на нашей стороне.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал изменения в закон о мобилизации, согласно которым в ВСУ могут призвать граждан с заболеваниями.

Также Politeka писала о том, что Хомяк рассказал, из чего состоит человек.