Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что известные актеры и певцы в россии теряют значительный заработок, если не поддерживают путина и войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В россии есть одна очень специфическая интересная деталь. В авторитарном государстве вот эти люди, которые кормятся за государственный счет, государственные деньги, имеют мало вариантов выбора. То есть у них есть выбор не продать совесть, высказаться против войны, но это могут единицы», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, после таких заявлений известные личности в россии, естественно, теряют контракты, теряют возможность выступать на корпоративах. Как отметил Борис Тизенгаузен, для российских актеров и певцов главный источник заработка – это корпоративы у всяких чиновников.

«Там им платят очень хорошие деньги. То есть, когда в россии высказываются против режима, против войны, они теряют вот эту составляющую», - заявил Борис Тизенгаузен.

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