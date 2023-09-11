Эзотерик Дарина Фрейн объяснила, что россияне всегда были убогими, а после 24 февраля мы имели возможность увидеть это своими глазами, и теперь русский – это страшное вечное проклятие.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, она родилась в россии, в городе братск иркутской области, где есть ГЭС, плотина, две самые большие тюрьмы, алюминиевый завод и лесопромышленный комплекс, на которые и работает все население. А расстояние от одной улицы до другой, отмечает ведьма, вечером девушке лучше было проезжать на такси в силу того, насколько там часты случаи изнасилования.

«То есть там тотальная абсолютная жесть, которую уже не сложно представить, потому что мы их (ред. – российских оккупантов) вживую тут увидели, особенно когда они заходили в чужие дома, оставляли там послания для жителей, забирали все, включая белье и ношенные носки», - подчеркивает Дарина Фрейн.

Сама же она, объясняет гостья программы, давно там не живет, не считает себя русской, а когда еще жила там, всегда говорила не называть себя русской, потому что скоро за слово «русский» на людей пойдет страшное вечное проклятие. То есть, отмечает ведьма, она говорила об этом, еще будучи молодой девочкой и живучи там.

«Про огромное колесо, которое будет перемалывать всех, что они будут сами стремится, все это быдло, которое тут тусуется, будет самостоятельно ехать к своей смерти. Я получила просветление довольно рано и очень хотела от этого всего отстраниться, еще будучи там, у меня дикое отрицание было от этого всего», - рассказывает Дарина Фрейн.

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