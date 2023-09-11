Мир испытывает боль естественного ущерба вследствие агрессии. Еженедельно, Государственная экологическая инспекция Украины ведет счет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в новой инфографике Госэкоинспекции.

Инфографика, составленная специалистами Инспекции, покажет самые свежие данные, чтобы подчеркнуть необходимость совместных усилий для восстановления экологического равновесия в регионе.

Напомним, ущерб от засорения земель в результате разрушительного удара «шахедами» по оздоровительному лагерю в Сумах достиг более 262 млн. грн. Ночью 20.07.2023 вражеский удар двух БпЛА типа «Shahed» террористических войск России нанес значительные разрушения зданий Государственного внешкольного учреждения санаторного типа в г. Сумы.

Это привело к их возгоранию и, как следствие, - к загрязнению атмосферного воздуха с последующим начислением ущерба на сумму почти 246 тысяч гривен, о чем Инспекция информировала ранее.

После обследования специалистами Госэкоинспекции места происшествия также было зафиксировано засор отходами разрушения земельного участка площадью 4461 м2.