С 01 по 07 сентября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 132 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 219 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 100 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 79 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 667 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 61 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 144 тыс. гривен.

Наиболее резонансны за нарушением требований природоохранного законодательства Закарпатская, Запорожская и Николаевская области.

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена претензия Виноградовскому городскому совету на сумму 1 млн 355 тыс. 456 грн. за незаконную вырубку 13 деревьев, в пределах территории природно-заповедного фонда местного значения, регионального ландшафтного парка «Притисянский», вблизи села Вилок в пределах территории Виноградовской территориальной громады. Материалы направлены в Прокуратуру Закарпатской области. Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 58 тыс. 349 грн. за незаконную вырубку 104 деревьев, неустановленными лицами, в полезащитной лесополосе вблизи с. Вербовое Запорожского района. Материалы направлены в ОП №2 ЗРУП ГУНП в Запорожской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 2 млн 410 тыс. 788 грн. за ущерб, причиненный при неорганизованных выбросах загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух, вследствие возникновения пожара на территории полигона твердых бытовых отходов, используемого КП «Санитарная очистка города». Уведомление об уголовном правонарушении направлено в Вознесенский РУП ГУНП в Николаевской области.