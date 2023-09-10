Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня – День памяти знаменитого архитектора в стиле украинского барокко, одного из создателей Киева 18 века. 310-летнего Ивана Григорьевича-Барского.

Известный украинский архитектор - один из символов нашей СТОЛИЦЫ, потому что от двух лет проживает в Киеве 18 века, а почти ВСЕ архитектурные сооружения Подола - работы САМЕ его авторства.

В то же время нынешние чиновники продолжают традицию коммунистического руководства Киева, когда по указанию из Москвы украинские видные деятели имели право на уважение только в окрестностях Киева. Так что и в 2023 году житель и создатель историко-архитектурного Подола (по оценкам специалистов Григорьевич-Барский построил или реконструировал более 20 объектов на своем родном Подоле) представлен названием улицы ... на окраине Киеве в жилом массиве Южной Борщаговки. Напомним, что это решение было принято еще исполкомом Киевского городского совета народных депутатов от 3 апреля 1981 года.

Попытки власти хотя бы сделать вид, что они не только разрушают исторический Киев, но и защищают его, по-прежнему выглядят плачевно.

Например, недавняя реставрация, точнее разноцветная раскраска фонтана «Самсона», никакого отношения к украинскому барокко от Григоровича-Барского нет. Для сравнения достаточно осмотреть соседнюю Свято-Покровскую Подольскую церковь, тоже построенную по проекту Ивана Григорьевича-Барского. Я уже молчу о том, что реставрацией уникального объекта занималась дружеская власть фирма с уставным фондом в 5 тысяч гривен и долгом в 14 миллионов. Однако наши бюджетные 2,5 миллиона были использованы ими оперативно и по оценкам экспертов расходы на реставрацию были завышены в разы! |

А сколько объектов знаменитого архитектора еще ждут спасения от специалистов, а не прикладных работников?

Примечательно, что одна беда профессиональной реставрации в Украине - ликвидация во времена Правительства Яценюка специальности архитектора-реставратора. Это в стране, где официально зарегистрировано около 150 тысяч недвижимых памятников культурного наследия!

Поэтому раньше и сейчас под покровом военного положения Киев разрушают и будто реставрируют застройщики и чиновники, а не архитекторы-реставраторы и историки.

И зачем им Иван Григорьевич-Барский и украинское барокко!