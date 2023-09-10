Она ознакомилась с работой одного из реабилитационных заведений Житомирской области. Госпожа Министр собственными глазами могла увидеть, как проходит реабилитация украинских военных и гражданских граждан, пообщаться с медицинским персоналом. Затем они посетили одно из лечебно-санаторных учреждений, на базе которого рассматривается возможность при поддержке Эстонии создать новый современный Центр реабилитации и протезирования для наших защитников.

Как напомнил Арсений Пушкаренко, впервые вопрос создания на Житомирщине Центра реабилитации и протезирования под патронатом Президентки Эстонии (2016–2021 гг.) Керсти Кальюлайд и при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения Эстонии обсуждался во время пребывания украинской делегации в Таллине в этом году.

«К сожалению, из-за продолжающейся войны количество людей, нуждающихся в протезировании и реабилитации, только будет увеличиваться, поэтому и потребность в таких Центрах будет расти. Наличие сети современных специализированных медицинских учреждений позволит нашим Героям поскорее вернуться в гражданскую жизнь. При этом хочу подчеркнуть, что реабилитация наших защитников должна проходить комплексно: и в физической, и в психологической плоскости», — заявил народный депутат.

Также он напомнил, что Эстония уже оказывает значительную помощь и поддержку в реабилитации украинских военнослужащих. В частности, в 2023 году правительство Эстонской Республики выделило 3 миллиона евро на реабилитацию наших военных, и 10 защитников уже получили современное протезирование и прошли соответствующий курс реабилитации в Таллинне. В рамках этой программы бойцам, потерявшим конечности, устанавливают современные бионические протезы.

«В целом планируется, что в этом году такое протезирование и реабилитацию от Эстонии получат около 20 украинских военных. Также в октябре 40 украинских специалистов, в том числе 10 — из Житомирской области, отправятся в Таллинн перенимать опыт эстонских коллег», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Именно Эстонская Республика первой отозвалась по призыву Президента Украины Владимира Зеленского взять под патронат восстановление того или иного региона/города, взяв шефство над Житомирщиной. Летом этого года в пограничном Овруче был открыт первый объект восстановления Украины — детский сад, средства на строительство которого выделило Эстонское правительство. Кроме того, эта страна помогает отстроить разрушенный российской ракетой мост в Малине. Эстония уже передала региону немало транспорта, в том числе спецтехнику и более 40 автобусов. По приглашению мэра Таллинна Михаила Килварта около 80 детей военных Житомирщины отдохнули и оздоровились в Эстонии. Также при поддержке Эстонии на протяжении 3 лет на Житомирщине планируется построить 8 домов для детских домов семейного типа, и для этого уже выделено 2 земельных участка в Житомирской и Березовской общинах.