Политолог Александра Решмедилова пояснила, что сегодня помощь Украине – дело чести для США, поэтому Блинкен во время своего визита и побывал на Берковецком кладбище.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает эксперт, действительно разлетелись кадры Блинкена в McDonald's, и это место выбрали не просто так. По ее словам, в Киеве есть еще где поесть, это гастрономическая мекка уже почти для всего мира, здесь есть чем удивить, но McDonald's – это репрезентативный символ американского бизнеса, это реальный сигнал американскому бизнесу начинать сюда заходить и здесь работать даже во время войны, развивать украинскую экономику.

«Но меня лично поразило, что первые фотографии были с Кулебой на Берковецком кладбище. Несмотря на то, что официальной статистики погибших нет, и мы понимаем, почему нет, но понимаем масштаб, что захоронений, на которых развеваются флаги, в каждом селе, в каждом городе крайне много. Все, кто были на кладбищах, знают, что цена Украины, которую мы платим в этой войне, невероятно высока. И очень хорошо, что благодаря протокольным визитам США показывают американскому избирателю, какова цена войны», – объясняет Александра Решмедилова.

По ее словам, пусть даже не считать эту встречу министров протокольной, но она очень символична, особенно в отношении Берковецкого кладбища. Сейчас, констатирует экспертка, все говорят о кадрах из McDonald's, но, если говорить о том, что все-таки больше адресовано американскому избирателю, то это как раз фото с кладбища. Как она объясняет, даже если ты не читаешь саму новость или прочитал только название, глядя на фото, ты понимаешь, что происходит и что нужно делать.

«Мне кажется, что каждая из этих фотографий действительно о разном, но об одном целом, об Украине, о партнерстве Украины и США, о том, что Украину не сломить, не победить, и что Украина стоит того, чтобы действительно ей помочь и дать всего столько, сколько необходимо», – подчеркивает Алексей Буряченко.

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