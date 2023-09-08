Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, которые создает рф в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 8 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.



MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

Заблокировано более 11,6 млрд. гривен.

Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: