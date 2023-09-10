Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперт, сегодня США сталкиваются с трудностями на геополитической арене, когда другие игроки также выходят на лидирующие позиции. В частности, он говорит о том, как саудиты снизили добычу нефти до конца года на 1 миллион баррелей в день, что привело к цене 91 доллар. Как объясняет гость программы, это говорит о том, что Саудовская Аравия, а за ней Катар, ОАЭ, ОПЭК+ и Африка начинают оглядываться также на Китай.

«Очень многие страны на разных континентах еще 5-10 лет тому назад беспрекословно сидели под зонтиком США, а сегодня начинают выползать и расползаться. И Южная Америка, и Ближний Восток, и Персидский залив, и Африка», - рассказывает Дмитрий Спивак.

Как он отмечает, в Африке нет уже Запада, нет Европы, никого уже нет, там один сплошной Китай. Иногда, добавляет эксперт, мы обвиняет французов в зраде, что Макрон перестал нам сильно помогать, но у него под ногами горит почва – военные перевороты в Нигере и Габоне. А это, объясняет он, ведет к остановке атомной энергетике во Франции, им нужен уран, а он есть только в Нигере, где военный переворот, и у россии, которая под санкциями.

Как сообщала Politeka, Дикий пояснил, что «зубы дракона», которые россияне устанавливают на линиях обороны, не остановят ВСУ.

Также Politeka писала о том, что Рейтерович объяснил, почему ООН не признает геноцид в Украине.