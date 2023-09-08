Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как видим, ситуация об участии/неучастии россиян/белорусов в Летней ОЛИМПИАДЕ в Париже-2024 выходит на финишную прямую. И как говорит украинская народная мудрость - НЕ ПОЛКОМ, то ДРЮЧКОМ глава МОК Бах и Президент Франции Макрон заведут таки на Олимпиаду часть российских и белорусских спортсменов!

Мы, конечно, должны продолжить борьбу за Олимпиаду без россиян и белорусов, но параллельно должны думать и о запасном, худшем варианте возможного допуска так называемых нейтральных спортсменов.

Вот Президент Франции Макрон правильно говорит, что НЕ МОГУТ участвовать в Олимпиаде спортсмены и персонал, активно поддерживающие войну, представляют армию или структуры структуры РФ и публично поддержали российское вторжение в Украину.

Но кто и как это проверит?

Так что предлагаю разработать для «жертв режима Путина-Лукашенко» ОФИЦИАЛЬНУЮ АНКЕТУ участника ОЛИМПИАДЫ для так называемых нейтральных спортсменов из России и Беларуси со следующими вопросами:

1. Считаете ли Вы Россию государством-агрессором и государством-террористом?

2. Считаете ли Вы Путина и Лукашенко военными преступниками?

3. Считаете ли Вы Крым суверенной территорией Украины?

В случае положительных ответов на все вопросы такие спортсмены-жертвы режима Путина-Лукашенко могут быть допущены к участию в Олимпиаде, как нейтральные спортсмены.

Вышеупомянутые анкеты должны быть публичными и размещаться на сайте МОК и на официальном сайте Олимпиады-2024 в Париже.

Работаем для того, чтобы ОЛИМПИАДА стала настоящим праздником МИРА и СОЛИДАРНОСТИ всего мира против государств-агрессоров и государств-террористов и их руководителей-военных преступников!

И не забываем бессмертные строки из «ОДЫ СПОРТА»:

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»