Военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине нужно проводить выборы как можно чаще.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вероятнее всего, выборы в Украине будут проводиться как парламентские, так и президентские. И я считаю, что сейчас нужно обсуждать не то, будут или не будут выборы, а какого качества придут депутаты к власти», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, мы должны уже сейчас задуматься, что нам необходимо сделать, чтобы качество следующих выборов, следующего электорального цикла значительно выросло. Как отметил Святослав Дубина, существующее избирательное законодательство очень ограничивает участие в выборах других партий, создает юридические, финансовые препоны.

«Это делает невозможным обмен и обновление депутатского корпуса, менеджмента, контроль этого менеджмента. И очень важно сейчас обсуждать это. Я полагаю, что качество придет с количеством электоральных циклов. Я считаю, что мы должны проводить выборы гораздо чаще», - заявил Святослав Дубина.

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