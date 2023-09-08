Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал изменения в закон о мобилизации, согласно которым в ВСУ могут призвать граждан с заболеваниями.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сам он в 2015 году, будучи с нормальным состоянием здоровья, без справок и удостоверений, когда была возможность, поехал на передовую, пробыл там 6-7 месяцев. Сейчас, констатирует он, проблемы с давлением, которые могут привести к инсульту, не дают ему пойти защищать государство, то есть не каждое заболевание позволяет стоять на передовой с автоматом.

«Есть болезни, которые не могут быть совместимы с этим. К примеру, это человек с туберкулезом, который может не только сам погибнуть, но и заразить других. Как можно этого человека брать в армию?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует он, возникает вопрос, почему вообще такой подход к мобилизации, это непонятно, кто представляет такие инициативы, что с этими депутатами. К тому же, добавляет эксперт, нужно понимать, что на самом деле это противоречит Конституции Украины, это идет с ней разрез, а менять в военное положение ее нельзя. В целом же, рассуждает он, эти поправки относительно мобилизации так непонятны, как и заявление Арахамии об экстрадиции украинцев из-за границы.

«То есть вы считаете, что люди, как зайцы, уехавшие из нашей страны, пригодны защищать нашу страну? Это кто так думает? Надо сходить к врачу в том случае, если вы так думаете», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Дикий пояснил, что «зубы дракона», которые россияне устанавливают на линиях обороны, не остановят ВСУ.

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