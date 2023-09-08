Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему сейчас Блинкен приехал? Потому что осенью в Соединённых Штатах Америки начинается формирование бюджета на следующий год. То есть Блинкен абсолютно четко дал понять, что приехал узнать, что нужно Украине сейчас, что понадобится в будущем, потому что им нужно это заложить в бюджет», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, также Блинкен приехал в Украину, чтобы оценить, как будет проходить контрнаступление, оценить успехи Вооруженных сил Украины сейчас. Как отметил Борис Тизенгаузен, Блинкен заявил, что в США приятно удивлены теми темпами, которые сейчас демонстрируют ВСУ.

«Блинкен послал сигнал, что украинское контрнаступление успешно, и еще раз послал сигнал, что у нас всё получается», - заявил Борис Тизенгаузен.

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