Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что в этом году Кришна даст Украине возможности реализовать свои намерения и проекты, а энергия воли уберет с пути все препятствия.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Украина найдет очень много хитрых ходов для того, чтобы реализовать свой план. Украина получает хитрость, приспособляемость и ловкость Кришны для того, чтобы реализовать все свои намерения и все свои проекты. И вот, открывая расклад на следующие события, которые произойдут в Украине, я могу сказать, что так оно о будет.

Центральной картой этого расклада выпадает Ичка – это воля. Это говорит о том, что Украина произведет все необходимые изменения, Украина сделает себя той страной, к которой она стремится. То есть это то, на что у нас есть ожидания, какие-то мечты, как бы мы хотели видеть нашу страну, как бы хотелось, чтобы там протекала жизнь, как бы нам хотелось видеть ее в мире, процветающей, чтобы весь народ не испытывал бедности, чтобы люди чувствовали себя свободными, могли себе позволить путешествовать, учиться, спокойно и открыто вести бизнес, который никто у них не отберет.

Все эти изменения запускаются очень мощным потоком. Энергия воли уничтожает все препятствия, она ставит все на свои места. И то, что она выпала на центральную карту расклада, говорит о том, что этого уже не изменить. То есть полноводная река потекла и ее русло будет формироваться, как река течет, уже никто рукотворно не сможет ничего изменить в этой стихии.

У Украины есть все возможности нарастить свою мощь для того, чтобы стать непреступной крепостью, чтобы стать непобедимо для любых врагов – внутренних или внешних. И вот как раз мы вступаем в тот период судьбы нашей страны, когда это все начинает реализовываться.

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