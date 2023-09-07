Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал заявления председателя комиссии ООН Эрика Месе о том, что у них нет достаточно доказательств геноцида в Украине.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Они живут действительно в другом мире и это «прекрасный» мир бюрократии, в которой все регламентировано, детализировано, прописано и надо тысяча, миллион бумажек под какое-то утверждение, тем более под утверждение, которое касается геноцида», - отмечает Игорь Рейтерович.

По его словам, в случае с Украиной в этом вопросе для ООН есть 2 ключевые проблемы. Первая, объясняет эксперт, это реальный страх секретариата ООН поднимать вообще этот вопрос и выносить решение, что это геноцид. Потому что, констатирует он, если это будет сделано, ООН в тот же день должна будет принять решение исключить рф, в том числе и из состава Совбеза. Тем не менее, добавляет гость программы, у них нет уверенности, что на это пойдет Китай, поэтому это страх просто развалить организацию.

Второй момент, рассуждает он, более подлый, он состоит в том, что российский нарратив о «братских» народах, который она все это время распространяла, в некоторой мере сработал. Поэтому, утверждает политолог, ООН сейчас трудно принять факт, что россияне действительно устроили геноцид в Украине, они не понимают этого, навязанные россией стереотипы есть.

«Они (ред. – чиновники НАТО) уже несколько раз говорили, что геноцид – это когда одна нация или народ уничтожает другую нацию или народ. Ребята, что вам еще надо? Вы видите Бучу, Гостомель, Ирпень, Изюм, там речь идет о сотнях тысячах людей, которые были убиты именно по национальному, этническому или языковому принципу, говорили на украинском языке и их за это убивали», - подчеркивает Игорь Рейтерович.

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