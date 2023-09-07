Адвокат Сергей Старенький сообщил, что после войны отношение к оружию в Украине сильно изменится.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Это проблемный момент уже очень много лет в нашем государстве. До начала полномасштабной агрессии и еще раньше и в юридических кругах, и в гражданских кругах это очень давно обсуждается. Начинать вообще нужно с того, что в нашем государстве отсутствует закон об оружии», – сообщил Сергей Старенький.

По словам адвоката, в Украине необходим закон, регулирующий владение оружием или применение любого оружия. Как отметил Сергей Старенький, частично этот вопрос регулируется уставами Вооруженных сил, законами о Нацполиции и другими правоохранительными органами, законами об охоте и т.д.

«Но мы с вами понимаем, что после нашей победы отношение к оружию в нашем государстве очевидно изменится, оно будет не таким, как было до начала этой войны», - заявил Сергей Старенький.

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