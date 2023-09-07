Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что, раз Эрдоган не дожал путина с зерновым соглашением, нам нужно больше Patriot, ракеты дальнего действия и противокорабельную защиту.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, всего экспорт зерна в мире составляет около 875 миллионов тонн, а Украина и россия вместе давали 30% от общей суммы. С началом полномасштабной войны, констатирует он, россияне начали делать все, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру для аграрной продукции, чтобы выдавить Украину с этого рынка. А это, добавляет эксперт, примерно 15-19 миллиардов долларов, это не мало.

«Поэтому я считаю, что сегодня нужно обязательно, чтобы мы каким-то образом смогли договориться или мы должны топить их корабли, которые перевозят агропродукцию, они также будут атаковать нас. В то же время у нас сегодня нет возможности обеспечить безопасность тех кораблей, которые едут к нам, нет денег», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его мнению, вообще Эрдоган такой же, как путин, между ними нет разницы, они оба уже 20 лет у власти и остаются на должностях теми же методами, меняют конституции и все контролируют. В то же время, утверждает эксперт, любой человек на любой должности может находиться только 8 лет, это касается каждого, мэр или президент – не более двух каденций.

«Поэтому я считаю, что Эрдоган такой же диктатор как путин, но считаю, что он сдает позиции, потому что я был уверен, что он дожмет путина. Но мы видим, к сожалению, это не получилось. И нам сегодня нужно обязательно требовать от наших союзников прежде всего Patriot, чтобы мы могли защитить нашу инфраструктуру, а защищать сейчас нужно не только зернохранилище, но и подстанции. И также должны требовать оказывать нам противокорабельную защиту и ракеты дальнего действия», - заключает Георгий Биркадзе.

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