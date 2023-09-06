Варшавская биржа исключает "Кернелл" из участников индексов.

Акции агрохолдинга "Кернел" (ISIN LU0327357389) после сессии 7 сентября 2023 года будут исключены из списков участников индексов: mWIG40, mWIG40TR, WIG140, WIG-ESG, WIG, WIG-food, WIG-CEE и WIG-Украина.

Бизнесмен сконцентрировал 94% акций агрохолдинга. Всего было размещено 216 млн. акций по цене $0,2777 за акцию.

Так, в частности, инвесторы-поляки отмечают, что специфика иностранных публичных компаний по определению приводит к тому, что они функционируют вроде бы на стыке двух правовых систем – страны регистрации и польских правил рынка капитала. Многие вопросы регулируются директивами ЕС, но их транспонирование в польское законодательство несовершенно.

Андрей Веревский из-за своей Namsen Limited выкупил практически всю допэмиссию акций по цене в 11 раз ниже рынка, сделав их покупку невозможной для миноритариев.

В результате Веревский сконцентрировал у себя 94% акций и приближается к 95%, после чего наступит принудительный выкуп у миноритариев и делистинг с биржи.

Миноритарные акционеры собираются судиться.