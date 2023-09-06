«Чем больше проходит времени, тем острее становится вопрос ротации воюющих с начала полномасштабного вторжения. Чем дольше идут боевые действия, тем больше люди нуждаются в отдыхе. Некоторые бойцы уже по полгода выполняют боевые задачи вообще без перерыва – только штурмы и отражение штурмов врага», – отметил в своем сообщении экскомандир полка «Азов», заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По его словам, в 3-й штурмовой бригаде процессом пополнения занимаются самостоятельно: привлечением гражданских и переводами из других подразделений. Для офицеров бригады это очень важный участок работы, потому что новобранцы набираются не просто в подразделение, а в боевую семью.

Майор ВСУ высказал свое мнение по поводу тенденции, когда с началом войны все побежали учиться, и количество студентов выросло в два раза. «Поймите, большинству мужчин придется присоединиться к обороне. Необязательно всем штурмовать посадки. В армии работы много. И защищать – это обязанность всех мужчин, а не каких-то отдельных, ушедших сами воевать», - пояснил он.

Также Максим Жорин уверен, что ряды ВСУ могли бы пополнить депутаты и чиновники.

«Если мы уже пересматриваем ограниченно подходящих, то почему бы и здесь не поискать. Среди депутатов мы точно быстро найдем кадры, которые больше пользы принесут армии. Некоторые нардепы типа Тищенко и ему подобных только имитируют деятельность, параллельно кроша разные темы и терроризируя людей», - резюмировал военный, защищающий Украину с 2014 года.