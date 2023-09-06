5 сентября 2023 г. на Military Media Center состоялся брифинг, посвященный состоянию окружающей среды в районе Каховской Гидроэлектростанции (ГЭС) после трех месяцев уничтожения оккупантами.

В мероприятии приняли участие представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины и Государственной экологической инспекции Украины.

Брифинг был направлен на оценку последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами и его влияния на окружающую среду Херсона и других южных регионов после трех месяцев.

На брифинге первым заместителем Председателя Государственной экологической инспекции Украины, Дмитрием Зарубой, была объявлена ​​следующая информация:

Проведены наблюдения за состоянием поверхностных вод рек Днепр и Ингулец на территориях Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей, оказавшихся в зоне предполагаемого подтопления и обмеления. Также были учтены морские воды Бугского, Днепро-Бугского лиманов и Черного моря на территориях Николаевской и Одесской областей, а также состояние почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей.

Были обнаружены очаги замора водных биоресурсов, что представляет серьезную угрозу экосистемам региона.

Оценены риски и угрозы для юга Украины и Черноморского региона, учитывая разрушение Каховской ГЭС.

Важно отметить, что по результатам наблюдений состояние поверхностных вод и почв в зоне вероятного влияния после разрушения дамбы Каховской ГЭС практически стабилизировалось.

Сейчас проводится сбор необходимых исходных данных и продолжается проработка материалов для проведения расчетов размеров ущерба и ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам государства вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС.





Брифинг отметил необходимость дальнейшего изучения ситуации и принятия мер по сохранению и восстановлению природной среды в пострадавших регионах.