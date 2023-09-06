Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, почему депутаты проголосовали за подачу электронных деклараций, но с нюансом, чтобы год они не были доступны публично.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что это коррупция. Нашим союзникам и нашим друзьям за границей, я уверен, это действительно не понравится. Я считаю, что так не нужно было делать. За время войны эти люди очень многое приобрели, поэтому им есть что хоронить, и они не хотят все показывать», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как он объясняет, все понимают, что в ближайшее время, как только представится возможность, пройдут выборы, и эти депутаты понимают, что снова баллотироваться и идти в Верховную Раду они ни за что в жизни не будут. Следовательно, констатирует эксперт, им нечего терять, поэтому и так голосуют.

В то же время он отмечает, что Западу это не понравится и уже сейчас появляется информация, что коррупция влияет на темпы и объемы помощи Украине. И это, подчеркивает эксперт, логично, потому что, когда у тебя просят деньги на важные нужды, а транжирят их куда-либо, это не нормально. По его мнению, нам нужно учиться жить иначе и показать партнерам, что нас действительно беспокоит происходящее в государстве.

«Поэтому таков вывод наших партнеров. И это было заявление президента Литвы, это не какой-то писк или заказ россиян, нет, это человек, который нас действительно поддерживает. Это говорит о том, что до сих пор нет пока признаков того, что борьба с коррупцией идет, или она идет черепаховыми шагами», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Ус рассказал, каким на самом деле будет восстановление Украины после войны.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал последние кадровые перестановки в правительстве.





