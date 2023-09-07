Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что на аэродроме в Пскове несколько самолетов были полностью уничтожены.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Стоит вспомнить историю с обстрелом аэродрома в Пскове. Сначала сказали про 2 самолета, потом про 4. И когда были опубликованы спутниковые снимки, было видно, что повреждена только верхушка самолетов. Но я поторопился со своим пессимизмом, ведь позже были опубликованы более четкие космические снимки», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, на новых снимках видно, что в самолеты попали четко, и они полностью сгорели. Как отметил Михаил Шейтельман, еще два самолеты были просто повреждены и не сгорели, потому что бензобак после попадания дронов не взорвался.

«Еще одна интрига состоит в том, а откуда эти дроны прилетели. Сначала Президент Зеленский сказал, что Украина впервые поразила цели на расстоянии 700 километров от Украины. А глава нашей разведки Буданов сказал, что мы работали с территории россии по аэродрому в Пскове», - заявил Михаил Шейтельман.

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