За незаконный отлов водных биоресурсов трем рыбакам придется заплатить около 880 тыс грн.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Очаковским горрайонным судом Николаевской области рассмотрено дело по иску Николаевской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) к гражданам, которые занимались браконьерством в акватории Черного моря в районе Тендровской косы и Ягорлыцкой.

Трое мужчин с применением запрещенных орудий ловли, несмотря на установленный запрет на отлов водных биоресурсов, выловили 709 особей разной породы рыб и ракообразных, среди них 9 особей краснокнижной севрюги и 167 крабов видов «травяной» и «каменный». на сумму около 880 тыс. грн.

Взысканные средства будут возмещены в местный фонд охраны окружающей среды местного бюджета по месту причинения вреда, то есть в бюджет Очаковской городской территориальной громады.