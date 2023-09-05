Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что теперь ТЦК будут запрашивать информацию у семейных врачей.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Как же теперь вообще должен происходить призыв людей, которые раньше были ограниченно пригодными. Теперь данные о состоянии здоровья граждан будут браться с электронной системы здравоохранения, в частности военно-врачебные комиссии будут запрашивать информацию у семейных врачей», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, такие запросы ТЦК будет делать ежегодно, то есть никто не должен постоянно допрашивать призывников и врачей. Как отметила Эльвира Кириленко, также теперь в социальных службах и в органах соцзащиты будет запрашиваться информация об инвалидности лиц.

«Очевидно, что всё это делается, чтобы уже наконец-то прекратить эту схему с фальшивыми справками, которые позволяют мужчинам избежать мобилизации», - заявила Эльвира Кириленко.

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