Медиум Анна Атаманова рассказал, что Эрдоган на самом деле имеет свою стратегию поведения с россией и будет на нее давить, а вот российские беспилотники на территории Румынии кремлю не сойдут с рук.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что на самом деле думает Эрдоган о россии? И за чем на самом деле приехал Эрдоган?

Он будет делать все так, как выгодно для Украины. То есть он будет показывать свою силу в защиту Украины, чтобы предотвратить манипуляции и шантаж для перевозки зерна. Это первое. Какая-то есть у него информация о землетрясении, которое произошло в Турции, кто к этому был причастен, потому что есть биологическое оружие.

Эрдоган будет очень сдержанно вести себя и явно не будет показывать свои намерения и стратегии. Сейчас его мудрость, хитрость и давление будет ощущать россия. Это касается оружия и недовольства по поводу безопасности детей Украины.

Еще какая-то небольшая страна подключится и, я думаю, россия сделала неправильно то, что на другие страны делает предупредительные шаги. Чуть-чуть Польша где-то затормозила в чем-то, в активности, в помощи, а сейчас будет Турция заинтересована. И это касается Крыма прежде всего.

В Румынии, а это страна НАТО, упали беспилотники, которые запустила россия. Официально тишина. А какой действительно будет реакция НАТО? Что сделает НАТО в ответ на российскую агрессию? Что за спиной сделает НАТО?

Сейчас они обдумывают, как совершить переворот в стране или подстрекнуть население, и все же это будет касаться жизни и безопасности власти, некоторых персон.

Каковы последствия этого?

Будет предупреждение, будет намек. Планируется чья-то смерть.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что в будущем вся Донецкая область будет под украинским флагом.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала о перспективах сотрудничества Украины и Северной Европы.





