Президент Национальной академии искусств Украины Виктор Сидоренко объяснил, что сейчас у многих художников преобладает тема войны в работах, но этот негатив конструктивен и дает позитив в будущем.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, у него был интересный проект, на который мало обращают внимание, это работа «Пляж и берег». Он подчеркивает, что это огромная узкая картина на 25 метров, изображающая пляж в Гурзуфе. По словам эксперта, суть названия работы состоит в том, что мы относились к Крыму как к пляжу для отдыха, а россияне – как к берегу, то есть отношение к чему-то и рождает результат.

«Окончил ее как раз до оккупации Крыма. Поэтому мне иногда говорят, что нужны какие-то работы, чтобы на будущее загадывать что-то положительное, а не негативное. Если мы все будем делать какой-то позитив, придавая импульс в будущее, думаю, оно такое и будет», – рассказывает Виктор Сидоренко.

Сейчас же, констатирует эксперт, понятно, что все художники и он в частности находятся под впечатлениями этой страшной войны и не могут нормально работать. По словам гостя программы, он себя неоднократно уговаривал, что хватит этой черной темы, этой войны в работах, хочется уже чего-то радостного, пора уже переходить к другим темам в искусстве.

«Я не против, современное искусство больше дает негатив, но для того, чтобы наступил позитив, поэтому этот негатив конструктивен. Вот художественный негатив конструктивный», – отмечает Виктор Сидоренко.

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