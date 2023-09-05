Ущерб от засорения земель вследствие разрушительного удара «шахедами» по оздоровительному лагерю в Сумах составил более 262 млн. грн. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
После обследования специалистами Госэкоинспекции места происшествия также было зафиксировано засор отходами разрушения земельного участка площадью 4461 м2.
Размер ущерба, причиненного земле, почвам в результате вооруженной агрессии, составил более 262 млн. грн. Документы по проведенному расчету ущерба будут направлены Госэкоинспекцией в правоохранительные органы для привлечения их к материалам досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны. А в дальнейшем должно стать основанием для взыскания со страны-агрессора всего вреда, нанесенного окружающей среде Украины.