Ущерб от засорения земель вследствие разрушительного удара «шахедами» по оздоровительному лагерю в Сумах составил более 262 млн. грн. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Ночью 20.07.2023 вражеский удар двух БпЛА типа «Shahed» террористических войск России нанес значительные разрушения зданий Государственного внешкольного учреждения санаторного типа в г. Сумы. Это привело к их возгоранию и, как следствие, - к загрязнению атмосферного воздуха с последующим начислением ущерба на сумму почти 246 тысяч гривен, о чем Инспекция информировала ранее.