Поэтому демобилизовавшиеся военнослужащие смогут получить здесь образование и овладеть одной из новых профессий.

«Речь идет о таких направлениях, как кибербезопасность, управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, которые будут использоваться в мирной жизни, в частности в агробизнесе и энергетике. Наша задача – помочь ребятам найти себя в гражданской жизни и пройти профессиональную адаптацию», – говорит ректор ГУ «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов.

Это уже пятый подобный центр, открытый в Украине, однако по количеству и качеству оборудования первый. В частности, учебный комплекс построен с соблюдением требований инклюзии: здесь предусмотрены все необходимые технические средства для того, чтобы раненые ветераны могли беспрепятственно добраться до центра. Здесь установлены большие интерактивные панели, соответствующие специализированные клавиатуры со шрифтом Брайля, увеличители и т.д. — все с заботой о слабовидящих людях. В Центре ветеранского развития также есть центр рабочих навыков и центр языковой подготовки «Language Hub».

Именно такие заведения призваны стать одним из фундаментов для быстрой и качественной адаптации наших ветеранов. Здесь созданы все возможности для развития и интеграции наших Героев, получения новых знаний и навыков. Это один из шагов приближения к обществу, в центре которого будет уважение наших Героев, благодаря которым Украина продолжает быть свободной и демократической», — говорит народный депутат Украины Арсений Пушкаренко.

Создание такого объекта в Житомире стало возможным благодаря поддержке Министерства по делам ветеранов Украины. По словам первого замминистра, Героя Украины Александра Порхуна, принявшего участие в открытии Центра, Житомир избрали не зря. В городе большое количество военных, а соответственно и ветеранов в будущем.

«Взаимодействие военного опыта с гражданским — это в дальнейшем яростная смесь для реализации мечтаний и потребностей наших воинов, отстоявших независимость Украины», — говорит он.

На торжественное открытие Центра пригласили и военнослужащих и ветеранов. Среди них – Герой Украины Борис Харчук. Он служит в рядах Вооруженных сил Украины уже более 20 лет, а в прошлом году потерял руку на фронте. Несмотря на тяжелое ранение и длительную реабилитацию, планирует вернуться на фронт и сейчас делает все возможное.

«Планирую заниматься своими обязанностями главного сержанта батальона и сформировать снова свою группу, которая будет уже без моего личного вмешательства продолжать выполнять задачи, которые мы делали до ранения», — рассказывает он.

Однако не все защитники могут вернуться в военное дело после ранений. Чтобы помочь им и открываются подобные центры. Как отметил Арсений Пушкаренко, если в начале войны, в 2014 году, ветеранская политика была фрагментарной, то впоследствии стало появляться понимание того, что государство может и должно делать. В частности именно Житомир стал первым городом в Украине, где в 2021 году в городском ЦНАПе открыли «ветеранские окна» для удобства, комфорта и верификации предоставления услуг нашим Героям.

«Сейчас критически важно сформировать комплексное видение и реализовать государственную поддержку адаптации военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Вся вертикаль государственной власти, все органы местного самоуправления, организации и учреждения, независимо от форм собственности, должны быть вовлечены в этот процесс», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.