Об этом она рассказала на своем канале.
«Возможна ли эта экстрадиция, реальна ли вообще она, тем более в таких масштабах, как себе представляет власть? Нет, она маловероятна. Первый момент касается того, как вообще доказать фальсификацию этой справки. По сути, нужно заставить военнообязанного пройти медкомиссию заново», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, в отношении тех мужчин, которые выехали за границу, это просто нереально. Как отметила Эльвира Кириленко, если кого-то и удастся вернуть в Украину, то его направят силой на медкомиссию, ведь самостоятельно никто не будет этим заниматься.
«И в Польше тоже не будут создавать медкомиссии специально для украинцев, которые выехали после 24-го», - заявила Эльвира Кириленко.
Как писала ранее Politeka, мобилизация в Украине продолжается: кто из мужчин может выехать за границу, пояснение адвоката.
Также Politeka сообщала про мобилизацию в Украине: обновлен перечень заболеваний, с которыми призовут в службу.