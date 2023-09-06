Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что всех военнообязанных, которые выехали за границу, по сути, надо заставить пройти медкомиссию заново.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Возможна ли эта экстрадиция, реальна ли вообще она, тем более в таких масштабах, как себе представляет власть? Нет, она маловероятна. Первый момент касается того, как вообще доказать фальсификацию этой справки. По сути, нужно заставить военнообязанного пройти медкомиссию заново», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в отношении тех мужчин, которые выехали за границу, это просто нереально. Как отметила Эльвира Кириленко, если кого-то и удастся вернуть в Украину, то его направят силой на медкомиссию, ведь самостоятельно никто не будет этим заниматься.

«И в Польше тоже не будут создавать медкомиссии специально для украинцев, которые выехали после 24-го», - заявила Эльвира Кириленко.

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