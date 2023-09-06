Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что после последних коррупционных скандалов в Минобороны замена Резникова на должности была неизбежна.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, речь идет уже о том, что на место Резникова поставят Рустема Умерова, сам он с ним не знаком, но отзывы хорошие. В частности, говорит он, говорят, что Умеров действительно смог наладить работу Фонда государственного имущества.

«Хотя Резников имеет много связей с министром обороны США и другими министрами, но он показал, что, к сожалению, у него в министерстве есть коррупция. Поэтому я считаю, что этого человека нужно проверить, чтобы его проверили НАБУ, НАПК и САП», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, убежден он, Резникова действительно нужно менять. Последней точкой, рассказывает эксперт, стало то, что Генеральная прокуратура предъявила еще одну претензию к Резникову относительно закупки миллиона некачественных продуктовых наборов для военных на 430 миллионов гривен. Потому, констатирует он, ошибки действительно есть.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что в будущем вся Донецкая область будет под украинским флагом.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, стоит ли Зеленскому идти на второй срок.





