Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что у нового кандидата на пост министра обороны хорошие коммуникационные навыки.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что касается должности министра обороны Украины, то все чаще и чаще называют фамилию Умерова – это нынешний глава Фонда госимущества. Назначать министра обороны, а тем более во время войны, — это прерогатива Верховного главнокомандующего», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это конституционное право Президента назначить министром обороны того, с кем ему будет комфортно, кого он считает наиболее подходящей фигурой. Но, как отметил Дмитрий Спивак, возникают все-таки вопросы, почему новым министром обороны может стать именно Умеров.

«И я нашел для себя несколько таких моментов. У него неплохие организационные способности, очень неплохие коммуникационные навыки, он хорошо выстраивает отношения, в том числе и в западных кругах, а для министра обороны это очень важное качество», - заявил Дмитрий Спивак.

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