Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что пока сложно сказать, чем закончится вся история с Коломойским.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Игорь Коломойский – не гражданин Украины, поэтому для меня очень странно, как дальше будут продолжаться эти уголовные дела. Может, его будут потом куду-то выдавать или экстрадировать. Я не знаю, есть от кого-то запросы или нет, но он не гражданин Украины», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, уже публиковали указ Президента Зеленского о лишении Коломойского украинского гражданства, поэтому пока остается вопрос по поводу того, как олигарха теперь собираются судить.

«Чем закончится эта история, пока не знаю. Но я не пессимист, и не могу сказать, что это всё бессмысленно», - заявил Дмитрий Спивак.

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