Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.
«Процитирую вице-премьер-министра Канады госпожу Христю Фриланд, которая сказала, что в истории мира вообще-то было 3 эпизода, когда добро сталкивалось со злом. Первый – это Геттисбург, то есть война Севера и Юга Америки, когда победа была за Севером, победа цивилизации над рабовладельческим строем. Второй – это небеса Британии, когда была Вторая мировая война, потому что тогда тоже было четкое зло и добро. И третий – это Киев. Это был конец февраля 2022 года, и она сказала, что действительно вот сейчас от результата этой войны зависит, кто победит – добро или зло», - рассказывает Иван Ус.
И это, подчеркивает он, очень важно и для развития нашей экономики, потому что многие страны поняли, что не хотят победы государства, которое все считают силами зла, а потому Украину нужно поддерживать. Как отмечает эксперт, в плане военной помощи мы видим отсутствие решительности, в частности США, а это ведущая западная страна, заявили, что их войск здесь не будет. Тем не менее, констатирует он, поддерживать Украину как-то нужно, поэтому выбрали модель предоставления оружия и экономической помощи.
«Это поддержка, это помощь 100% наших западных партнеров, но это очень факультативно можно назвать поддержкой экономики. Это держание на плаву, это больше о финансах, это больше о курсовой стабильности, больше об этом, о помощи в заработных платах. Но разве это об экономике?», - рассуждает Алексей Буряченко.
Как объясняет гость программы, все дело в том, что никто не будет создавать себе конкурента, это нужно понимать, особенно когда речь идет о восстановлении Украины. То есть, добавляет он, цель этого будущего восстановления будет заключаться в восстановлении экономической функции, чтобы государство функционировало.
Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что функция государства – это не собирать деньги, чтобы закупить дроны у Запада, а построить государственный завод по изготовлению дронов.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал об образовании на оккупированных территориях.