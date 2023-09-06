Кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, что сегодня большинство государств не хотят победы россии, которая является силами зла, поэтому помогают Украине, но ключевое для победы она должна сделать сама.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Процитирую вице-премьер-министра Канады госпожу Христю Фриланд, которая сказала, что в истории мира вообще-то было 3 эпизода, когда добро сталкивалось со злом. Первый – это Геттисбург, то есть война Севера и Юга Америки, когда победа была за Севером, победа цивилизации над рабовладельческим строем. Второй – это небеса Британии, когда была Вторая мировая война, потому что тогда тоже было четкое зло и добро. И третий – это Киев. Это был конец февраля 2022 года, и она сказала, что действительно вот сейчас от результата этой войны зависит, кто победит – добро или зло», - рассказывает Иван Ус.

И это, подчеркивает он, очень важно и для развития нашей экономики, потому что многие страны поняли, что не хотят победы государства, которое все считают силами зла, а потому Украину нужно поддерживать. Как отмечает эксперт, в плане военной помощи мы видим отсутствие решительности, в частности США, а это ведущая западная страна, заявили, что их войск здесь не будет. Тем не менее, констатирует он, поддерживать Украину как-то нужно, поэтому выбрали модель предоставления оружия и экономической помощи.

«Это поддержка, это помощь 100% наших западных партнеров, но это очень факультативно можно назвать поддержкой экономики. Это держание на плаву, это больше о финансах, это больше о курсовой стабильности, больше об этом, о помощи в заработных платах. Но разве это об экономике?», - рассуждает Алексей Буряченко.

Как объясняет гость программы, все дело в том, что никто не будет создавать себе конкурента, это нужно понимать, особенно когда речь идет о восстановлении Украины. То есть, добавляет он, цель этого будущего восстановления будет заключаться в восстановлении экономической функции, чтобы государство функционировало.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что функция государства – это не собирать деньги, чтобы закупить дроны у Запада, а построить государственный завод по изготовлению дронов.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал об образовании на оккупированных территориях.