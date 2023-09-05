Государственной экологической инспекцией в Волынской области зафиксирован ущерб, причиненный окружающей среде ракетным ударом по подшипниковому заводу.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
15 августа 2023 г. военные подразделения вооруженных сил российской федерации с использованием средств огневого поражения нанесли ракетный удар по территории завода ЧАО «СКФ Украина». В соответствии с Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Волынской области рассчитан ущерб нанесенный окружающей среде.
За засорение земельных ресурсов нанесен ущерб на сумму 163,5 млн грн, а площадь засоренного земельного участка – 4608 м2.
Общая площадь пожара, произошедшего в результате ракетного удара 200 м2, ущерб вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 48,2 тыс. грн.
Материалы этого события переданы в Управление Службы безопасности Украины в Волынской области.