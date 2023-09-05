15 августа 2023 г. военные подразделения вооруженных сил российской федерации с использованием средств огневого поражения нанесли ракетный удар по территории завода ЧАО «СКФ Украина». В соответствии с Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Волынской области рассчитан ущерб нанесенный окружающей среде.