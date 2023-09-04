Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Печально известный российский режиссер Илья Хржановский наконец-то завершил свою деятельность над проектом Мемориала «Бабий Яр» в Украине.

К этому из проекта вышли его главные инвесторы – друзья и кошельки Путина Герман Хан и Михаил Фридман. Напомним, что США недавно внесли их в санкционный список.

Как известно, украинская общественность и известные деятели культуры еще в 2020 году выступили против проекта печально известного Хржановского и российских олигархов, который назвали «Голокост-Диснеем».

Тогда власть стала горой за УКРАИНОЖЕРСКИЙ проект российских режиссеров и олигархов, а «национал-демократическая экс-властная тусовка» считала счастьем еще в 2019 году поехать на джаз-фестиваль во Львове за деньги кошелька Путина Фридмана.

Сейчас этот украинофобский проект на военной паузе без денег подсанкционных российских олигархов.