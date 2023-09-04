Печально известный российский режиссер Илья Хржановский наконец-то завершил свою деятельность над проектом Мемориала «Бабий Яр» в Украине.
К этому из проекта вышли его главные инвесторы – друзья и кошельки Путина Герман Хан и Михаил Фридман. Напомним, что США недавно внесли их в санкционный список.
Как известно, украинская общественность и известные деятели культуры еще в 2020 году выступили против проекта печально известного Хржановского и российских олигархов, который назвали «Голокост-Диснеем».
Тогда власть стала горой за УКРАИНОЖЕРСКИЙ проект российских режиссеров и олигархов, а «национал-демократическая экс-властная тусовка» считала счастьем еще в 2019 году поехать на джаз-фестиваль во Львове за деньги кошелька Путина Фридмана.
Сейчас этот украинофобский проект на военной паузе без денег подсанкционных российских олигархов.
Однако НИКТО из власти и представителей Украины в Наблюдательном Совете проекта «Бабий Яр» ни слова против попытки переписывания истории и унижения достоинства украинцев на их же земле так и НЕ РЕЧИЛ?!
Поэтому украинофобский проект Хржановского-Хана-Фридмана… завершен или только поставлен на паузу.