Тарологиня Елена Бюн сообщила, что в будущем вся Донецкая область будет под украинским флагом, а в ближайшее время опасность в Запорожской области будет отодвигаться.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Донецкая область, снова прилеты, в Краматорск на днях прилетело снова, очень серьезно, многострадательная вообще область. Что будет в следующем месяце?

Здесь карты начинают успокаивать, потому что действительно людям тяжело. Они говорят, что сама эта область очень перспективная. Причем карты здесь берут всю область, мы говорим про ту часть, которая сейчас находится под украинским флагом, а они говорят, что через время это все будет Украина. За счет мощных недр, того, что находится в земле, и трудолюбия самих людей это очень огромный потенциал, это связь с миром, мощное развитие.

А что ждет, так у кремля же нет ничего нового, здесь желание создать трудности. К сожалению, в Донецкой области, которая находится под украинским флагом, на ближайшее время опасность прилетов остается. Будьте внимательны, может быть с трагическими последствиями, с потерями, с уходом в мир иной. Ничего нового. Избегайте людных мест, потому что также наводят, и будьте внимательны ночью.

А Запорожье? Что о Запорожье можно сказать?

Планы, Жезлы, карты быстрые, отход, бегство – это о рашистах. Где-то взятие в кольцо. То есть таким образом опасность будет отодвигаться от Запорожской области. И там будет стоять защита, она есть. Сегодня очень близкое расстояние и, к сожалению, они терроризируют Запорожье, область, ту, что под украинским флагом, но когда их отгонят, у них не будет возможности так терроризировать и город, и область.

И на ближайшее время еще опасность остается, но и ждите очень хороших новостей с этого направления. То есть это намек на то, что опасность от Запорожья будет уходить.

Как сообщала Politeka, Тихая рассказала, как изменится фронт в сентябре.

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