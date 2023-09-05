То, что команда Деркача / Галущенко / Котина ворует вагонами и миллиардами – уже никого не удивляет. Но есть у нее стратегическое место наживы – вечная "дойная корова", откуда можно годами вытягивать деньги под относительно приличными предлогами. Как вы догадались – это Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Эпопея с открытием ЦХОЯТ началась в 2020 году, еще в 2021 году я анализировал, почему это фикция:

Писал я о ЦХОЯТ и в рамках Истории одной измены (часть 4), объясняя, почему деньги закончились быстро, но на качество объекта это никак не повлияло:

Вообще то за всю новейшую историю украинской энергетики такого стыда с открытием-неоткрытием не было ни с одним другим объектом.

Разрешения от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) на ввод в эксплуатацию ядерной установки ЦХОЯТ ОП "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" начал получать только после того, как был уволен прошлый руководитель Григорий Плачков и назначен подконтрольный деркачевцам руководитель Олег Кориков.

ЦХОЯТ, в соответствии с законодательством, является ядерной установкой (объектом) 2-й категории, требования к ядерной безопасности которых не отличаются от требований к установкам 1-й категории, то есть к ядерным реакторам!

Надеюсь, не надо объяснять почему получение разрешения на эксплуатацию не готового к эксплуатации ядерного объекта является уголовным преступлением?

И если вы подозреваете, что и после четырех официальных запусков объект окончательно не готов к эксплуатации даже по состоянию на сегодня – то так и есть – он не готов!

При этом, с мая 2023 года отработанное ядерное топливо с украинских АЭС уже завозится туда на хранение!!!

Напомню, что через два года после старта строительства стоимость объекта уже составила более 1,5 млрд гривен. Но средства нужны снова, потому что есть у строительства ЦХОЯТ начало, и нет у строительства ЦХОЯТ конца ...

И вот летом 2023 года ОП "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" решает продолжить "взаимовыгодное партнерство" со скандальным ООО "СК "КБР", а также с другими подрядчиками на дополнительные работы.

Итак, согласно Протоколу от 01.08.2023 о "корректировке проекта", снова не готовы к эксплуатации: система физической защиты, система радиационного контроля, вентиляция. Оказывается также, что остаются проблемы с электропитанием, огневой изоляцией и т.д.

Но самое интересное во всем этом – это кейс с бетоном.

Знаменитый директор ОП "Атомпроектинжиниринг" Николай Божко (это тот, у которого все спижжено) просит выдачу доверенности на закупку бетона.

Бетоном заполняют в HI-STORM - специальные контейнеры с двойной оболочкой, между стенками которой этот бетон и заливают.

Сумма, которая, по версии Божко, нужна для закупки, составляет 27 185 697,79 грн. Если показать еще одну цифру – количество закупаемого бетона – очень легко будет вычислить стоимость кубического метра, поэтому они намеренно этого не делают.

Так, в абзаце 14 выше приведенного письма идет объяснение, для какого количества канистр HI-STORM закупается бетон, а именно: "Учитывая критическую важность соблюдения графиков планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках АЭС, а именно крайне ограниченные сроки вывоза отработанного ядерного топлива с АЭС на место постоянного хранения в ЦХОЯТ (5 упаковок МЦК с ОП ПАЭС в период с июля по август, 4 упаковки МЦК с ОП ХАЭС в период с октября по ноябрь 2023 года).

То есть известно общее количество контейнеров HI-STORM: 5 + 4 = 9 штук.

Согласно технической спецификации Holteca (производителя вышеупомянутой канистры и конструкторской документации) объем между оболочечным пространством, куда предполагается заливать бетон в контейнер HI-STORM, составляет около 28 м3. Это, конечно, тоже в письме "забыли" указать.

Можно легко посчитать, сколько же кубов злосчастного бетона использует ОП "Атомпроектинжиниринг", а соответственно, и стоимость одного такого куба:

27 185 697, 79 грн. / 9 шт * 28 м3 = 107 879,75 грн. за 1 м3.

Самый дорогой бетон в Украине стоит от 3 800 до 4 900 грн. за 1 м3.

Коэффициент полезного действия пиздинга на бетоне – 95%.

Решающую роль в таких аферах играют "партнеры". Тот же бетон логичнее и главное – значительно дешевле – было бы заказать непосредственно у производителей. Но это не путь Николая Божко, поэтому он выбирает поставщиком ООО "Строительная Индустрия Кантриинвестбуд", которое не имеет никакого отношения к производству бетона.

И, как надеется Божко, нос в это дело никто не будет совать, потому что соглашение с ООО "Строительная Индустрия Кантриинвестбуд" он предлагает подвести под государственную тайну.

А потом они будут торжественно открывать каждый из контейнеров – перережут ленточку, приложат руку к сердцу и со слезами на глазах будут петь гимн Украины ...

Потому что патриотизм для них является последним пристанищем...

