Идеолог Олесь Доний объяснил, что функция государства – это не собирать деньги, чтобы закупить дроны у Запада, а построить государственный завод по изготовлению дронов.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, недавно он встречался с производителями дронов в Украине, это частный бизнес, занимающийся этим по собственной инициативе, а затем пытающийся договориться с подразделениями о поставках. То есть дроны, объясняет он, изготовляют из западных составляющих, а уже здесь их компонуют, обшивка делается наша. Только вот, подчеркивает он, этим занимается частный бизнес, то есть нормальные люди сами себе поставили задачу изготовить дроны, почему этим не занимается государство.

«А государство собирает деньги на то, чтобы закупить у Запада дроны. Тогда возникает вопрос: а государство собирается выполнять свою функцию по созданию заводов по изготовлению дронов или не собирается? Война длится больше 9 лет. Где государственные заводы по изготовлению дронов?», – спрашивает Олесь Доний.

Эксперт подчеркивает, что государство не может выполнять функции волонтера. То есть, объясняет он, волонтер по собственной инициативе может либо сам отремонтировать чью-то машину, либо объявить о сборе средств на автомобиль, государственный же чиновник – это человек, который должен обеспечивать государственный механизм во время войны, в частности создание ВПК, который будет производить и ремонтировать все, что нужно для фронта.

«Все у нас должно быть в поддержку нашей армии, которая славно защищает Украину и победит российского фашиста, но государственный аппарат, государственные чиновники, Кабинет Министров, правительство должны заниматься своей деятельностью, а их деятельность – это создание и условий для производства, и создание государственных предприятий», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что проведение выборов в Украине имеет сегодня 2 вызова.

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, откуда у украинцев неполноценность и как от нее избавиться.