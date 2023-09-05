Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал слова Зеленского о намерениях баллотироваться на выборах, что противоречит ранее сказанному о президентстве только на один срок.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как объясняет эксперт, если кто-то думает, что, когда во время войны президент может уйти со своего поста, отказаться от участия в выборах, то у этих людей какие-то проблемы с пониманием ситуации. К тому же он подчеркивает, что президент Зеленский – это человек, который сделал все для того, чтобы наша страна осталась свободной и независимой, поэтому упреки его предыдущим словам относительно второго срока – это неуважение.

«Если Владимир Александрович передумает и не будет идти на выборы, заявляю на полном серьезе, я просто пойду, вцеплюсь ему в ногу и, пока он не скажет, что соглашается, я просто от него не отстану. Потому что я считаю, что сегодня наш президент – самый некоррумпированный президент, он искренне любит свою страну, и это президент, который вошел в историю раз и навсегда как самый крутой президент во всем мире», - объясняет Георгий Биркадзе.

И это, добавляет эксперт, он ни разу не преувеличивает. Попутно он вспоминает, как ему недавно звонил родственник из Грузии и просил одолжить им нашего президента, а мы помним, что сейчас происходит в самой Грузии, ее президентке готовят импичмент за поездки в Европу. Поэтому, констатирует эксперт, если уж нашего президента хотят одолжить себе жители других стран, то это о чем-то и говорит.

«Поэтому я считаю, что сегодня наш президент – человек на своем месте. И я считаю, что это самый мощный президент за всю историю нашей страны. Я могу это сказать и ответить за свои слова», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что проведение выборов в Украине имеет сегодня 2 вызова.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала о перспективах сотрудничества Украины с Северной Европой.