Об этом он рассказал на своем канале.

«Вроде бы Си Цзиньпин не хочет лететь на саммит G20 и посылает вместо себя премьер-министра. Ну во-первых, это такая политическая пощечина Индии как хозяину саммита G20 и лично товарищу Моди», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, скорее всего между Индией и Китаем есть какие-то разногласия, поэтому Си Цзиньпин не хочет посещать Индию. Например, как отметил Дмитрий Спивак, Индия в последнее время тормозит расширение БРИКС, где лидирует Китай, Индия тормозит процесс формирования единой валютной системы БРИКС.

«Не знаю, может быть с этим связано. А может, Си Цзиньпин в очередной раз всему миру открыто пытается показать свою солидарность с путиным. Мол, путин не может полететь, значит, и Си не летит», - заявил Дмитрий Спивак.

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