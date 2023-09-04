Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в любой момент ситуация в россии может поменяться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Какие есть шансы, что путин вообще не будет баллотироваться на должность президента россии? Я говорю, что есть шансы, кроме там внезапной смерти, состоянии здоровья и так далее», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, скорее всего, в россии не будет какого-то внутреннего переворота или жестокого убийства, чтобы убрать путина от власти. Как отметил Дмитрий Спивак, шанс есть, но пока не совсем понятно, какая ситуация могла бы остановить путина и заставить его не участвовать в выборах в россии.

«Пока не вижу, но может появиться, потому что у нас мгновенно сегодня меняется ситуация. В мире сегодня мгновенно меняется ситуация, так же ситуация может поменяться и в москве», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, россия превращается в марионетку Китая: Си Цзиньпин может полностью подмять под себя путина.

Также Politeka сообщала, что Руслан Рохов заявил, что мы являемся полной антитезой к населению рф, людям, которые являются подданными российской империи.